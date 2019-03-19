حنان ترك تعود إلى السينما بعد الإعتزال.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: تعاقدت الفنانة المصرية حنان ترك على المشاركة في بطولة فيلم “النداهة”، الذي تعود من خلاله إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، وتحديدًا منذ أن قدّمت فيلم “المصلحة”.

“النداهة” هو الفيلم الأول لصناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي ويعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الإثارة والاستمتاع والترقب.

تدور أحداث الفيلم حول هارون الطبيب الشاب الذي يذهب إلى الريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

الفيلم من بطولة حنان ترك، هاني عادل، عمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدي، وإنتاج شركة MediaO2.