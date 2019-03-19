متابعة بتجــــــــــــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور بفيديو لولديه ماريتا والوليد عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. وتظهر ماريتا في الفيديو إلى جانب الوليد وهما يرددان أغنية الأخير “عم يسألوا” التي صدرت عقب فوزه في الموسم الماضي من برنامج “ديو المشاهير”. وكتب عاصي الحلاني في تعليقه على الفيديو: “حبايب عمري”. تجدر الإشارة إلى أن كل من ماريتا والوليد يشق طريقه في عالم الغناء والفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حبايب عمر عاصي الحلاني في فيديو مشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.