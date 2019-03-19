إطلالة لافتة لـ جوليا بطرس من باريس – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت الفنانة جوليا بطرس صورة لها من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهرت وهي تقرأ الجريدة وبدا في خلفية الصورة برج إيفل الشهير.
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، خصوصاً أنّها اختارت إطلالة كلاسيكية لافتة.
الجدير ذكره أن جوليا بطرس طرحت خلال عام 2018 الماضي أغنيتين عاطفيتين الأولى بعنوان “ما بدّي منك” والثانية بعنوان “بكرا شي نهار”، وحققت كل منهما نجاحًا لافتًا على مستوى الوطن العربي.
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