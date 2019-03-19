متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو أثار فضول الآلاف من محبّيها في الوطن العربي وبلدان الإغتراب. وتظهر كارول في الفيديو على شاطئ البحر وخلفها كاميرات ومعدات تصوير أخرى دون أن تكشف عمّا تقوم بتصويره. الجدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية كان كليب أغنية “مبروك لقلبي” الذي حقق ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تثير فضول الجمهور بهذا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.