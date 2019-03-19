شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تكشف كواليس مشاركتها فى كليب "اشبع منها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع عمل كليب "اشبع منها" الذى تشارك في بطولته الفنانة وفاء عامر بالأداء التمثيلي بجانب نجلها عمر لأول مرة، من وضع اللمسات النهائية الخاصة بالمونتاج والمكساج، وذلك قبل طرحه مساء اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب احتفالاً بعيد الأم، والأغنية غناء وألحان مصطفي العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدى.

وقالت الفنانة وفاء عامر، إن أمر مشاركتها في الكليب جاء بالصدفة، حيث كان يبحث نجلها عمر عن ممثلة أخرى تشارك أمامه في دور الأم، مضيفة أنه كان رافضاً مساعدتها في بداية الأمر، حيث كان يرى مشاركتها معه خطوة كبيرة خاصة وأنه مبتدئ.



وفاء عامر وابنها عمر

وأشارت وفاء إلى أنها أصرت على المشاركة فى الكليب خاصة وأن القائمين عليه مجموعة من الشباب الصاعدين، بداية من المخرج والشاعر ومساعدي الإخراج وحتى المصورين، جميعهم وجوه جديدة في المجال ولكنهم يمتلكون موهبة، لافتة أنها قررت الوقوف بجانبهم ومساعدتهم في تقديم عمل جيد، فضلاً عن أن فكرة العمل كانت جيدة للغاية .

وكشفت وفاء عامر عن مواقف كوميدية أثناء التصوير بأنه خلال أحد المشاهد أخطأ ابنها عمر وقال لها يا ماما، حينها قامت بتعنيفه سريعاً وأكدت له هنا مفيش ماما، اسمها يا مدام، فرد عمر حاضر يا مدام، موضحة أنها لم توجه نصايح فنية كثيرة لنجلها خلال التصوير، لأنها كانت تريده أن يظهر أداؤه بشكل طبيعي.



جانب من الكلييب



جانب من تصوير الكليب



جانب من كواليس الكليب

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مصطفى العسال



وفاء عامر



وفاء عامر وابنها عمر



وفاء عامر وابنها عمر



وفاء عامر ونجلها عمر



وفاء عامر ونجلها من الكليب



وفاء عامر ونجلها من الكليب