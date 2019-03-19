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شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تعود للسينما بعد 7 سنوات بالأداء الصوتى لفيلم "النداهة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة حنان ترك إلى السينما مرة أخرى بفيلم بعنوان "النداهة" ويشاركها الفنان هانى عادل، وتعود ترك للسينما بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدمت آخر أعمالها فيلم "المصلحة" مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، وإخراج ساندرا نشأت.
"النداهة" يعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع فى جو مشوق من الإثارة والاستمتاع والترقب، وتدور أحداثه حول هارون الطبيب الشاب الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.
الفيلم من بطولة الفنانة حنان ترك والمطرب والفنان هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.
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