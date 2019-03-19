شكرا لقرائتكم خبر عن "virus".. غول.. قائد مجالى وكعبى عالى.. أحدث أغنيات محمد رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد رمضان، اغنيته الجديدة "فيرس virus"، وذلك عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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ويستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفلا غنائيا، يوم الجمعة 29 مارس الجارى، بصحبة إحدى فرق الدي جى"، ومن المتوقع أن يقدم "رمضان" خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، وهى "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" و"القمر"وغيرها.

ويستكمل محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.