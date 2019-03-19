"النداهة" يعيد حنان ترك إلى الفن بعد الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة o2 media، عن استعدادها لطرح فيلم "النداهة"، بطولة الفنانة حنان ترك والفنان هاني عادل، على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيلم يعيد حنان ترك للعمل بعد فترة طويلة من الاعتزال، وهو الأول لصناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي، ويعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الإثارة والاستمتاع والترقب.

تدور أحداث الفيلم حول هارون الطبيب الشاب، الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

الفيلم من بطولة حنان ترك وهاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.

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