محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روج الفنان صلاح عبدالله، عبر صفحته الرسمية بتويتر، لمسلسله "عائلة الحاج نعمان"، المقرر عرضه على شاشة (إم بي سي) مساء الليلة. وعلق: "الساعة 9 مساء على إم بي سي مصر، أولى حلقات عائلة الحاج نعمان، أتمنى تشوفوه ويارب يعجبكم".

مسلسل "عائلة الحاج نعمان" بطولة تيم حسن، أحمد بدير، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، غادة طلعت، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله يعلن موعد عرض "عائلة الحاج نعمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.