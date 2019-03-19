بهذه الصورة أحمد صلاح حسني يكشف عن شخصيته في "حكايتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن شخصيته في مسلسل "حكايتي"، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل. ونشر "صلاح" صورة من كواليس المسلسل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكشف عن شخصيته وكتب:" علي صقر البارون في حكاتي". مسلسل "حكايتي" البطولة المطلقة الأولى للفنانة ياسمين صبري، ويشاركها في المسلسل نهال عنبر، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر ومصطفى درويش.

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