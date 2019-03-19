أول صورة لفيفي عبده بعد وعكتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بأول صورة لها بعد وعكتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت فيفي خلال الصورة بإطلالة انيقة وكتبت:" وحشتوني.. بحبكم".

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وكانت الفنانة فيفي عبده قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا، وعانت من نزلة برد شديدة، ألزمتها الفراش.

أثارت الفنانة فيفي عبده، حالة من القلق لدى جمهورها ونشرت مجموعة صور لآيات قرآنية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إدعولي أنا عيانة بموت، إدعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين".