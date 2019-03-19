محمد فؤاد ضيف"حكايات لطيفة" الخميس المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
يحل الفنان محمد فؤاد، ضيفًا مع الفنانة لطيفة في برنامجها "حكايات لطيفة"، الخميس المقبل 21 مارس، الذي يعرض علي شاشة "DMC".
ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "حكايات لطيفة" صورة الفنان محمد فؤاد، عبر موقع "إنستجرام"، وعلق:" استنونا في حلقة مميزة جدا مع النجم الكبير الأصيل والأصلي اللي كلنا لينا حكايات مع أغانيه وصوته المميز، في حكايات لطيفة الخميس القادم الساعة 9 مساءا".
برنامج "حكايات لطيفة" يذاع على شاشة (دي إم سي)، في التاسعة مساء الخميس من كل أسبوع، وتستضيف المطربة التونسية لطيفة، عدد من نجوم الغناء العربي.
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