صلاح عبدالله يدعم أشرف زكي في انتخابات النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم الفنان صلاح عبدالله، صديقه الفنان أشرف زكي، في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تقام يوم الجمعة القادمة.

ونشر "عبدالله" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورة لنقيب الممثلين، وعلق: "صاحبنا حبيبنا نقيبنا، التلات كلمات دول في أي ترتيب ليهم هيكونوا جملة مفيدة جدا معناها أشرف زكي، مبروك علينا يا أشرف".

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية يوم الجمعة الموافق 22 مارس، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء.