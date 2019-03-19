بالصور| حكيم وسط الأشجار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر الفنان حكيم مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها. وظهر حكيم في الصور، بإطلالة كاجوال، وسط الطبيعة، وعلق: " مساء الفل علي الناس الحلوين". يذكر أن الفنان حكيم يستكمل حاليًا التجهيزات الخاصة بألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبًا.

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