بعد أزمة المخدرات بعامين.. أصالة في لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، عن صورة جديدة له برفقة الفنانة السورية أصالة بعد وصولها لبيروت.

وعلق على الصورة قائلًا: «نورت بيروت، سيلفي مع صولا... اشتقنا لك هنا.. أهلاً بعودتك الرائعة»، وردّت عليه بقولها: «أحبك».

وكانت أصالة، قد تم توقيفها في مطار بيروت أثناء توجهها إلى القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة في علبة ماكياجها، قبل عامين، وتم حل الأمر بعد ساعات من توقيفها.

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وعلى الرغم من إعلان أصالة، أكثر من مرة اشتياقها لبيروت، إلا أنها لم تكشف سبب زيارتها الأخيرة أو تعلن عنها مثلما تفعل دائمًا في كل سفرياتها.

من ناحية أخرى أحيت أصالة، مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على المسرح الرئيسي، جمعها بالفنان عبادي الجوهر، ومن تنظيم هيئة الترفية.

وبدأت أصالة حفلها الغنائي «ابعتلي جواب»، وقالت بعدها: «بسمَّعكم أغنية مصرية.. وتُعتبر من أوائل أعمالي المصرية»، لتتغنى لهم كوبليه من أغنية «سامحتك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

كما قدمت باقة مميزة من أغانيها ومنها «عقوبة، وذاك الغبي، وأبشر وتم، وشف عذر، وياخي اسأل».