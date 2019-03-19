كواليس جلسة الصلح بين لطيفة والفنانة فلة الجزائرية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد سنوات طويلة من الخلاف والتصريحات النارية المتبادلة، انهت الفنانة التونسية لطيفة والمطربة الجزائرية فلة حربهما الإعلامية، وتم الصلح بينهما.
لطيفة كشفت كواليس الصلح بينها وبين فلة قائلة: «تلقّيت يوماً دعوةً من إحدى صديقاتي للمشاركة في حفل عيد ميلادها الذي أُقيم في إحدى الدول العربية، وكانت فلّة بين الفنانين المدعوين للحفل، ولما رأتني سارعت لمصافحتي وتقبيلي، فقلت لها «بعد ما بوسّتيني أتمنى إنك متشتمنيش تاني»... بالنسبة إليّ، فلّة تملك صوتاً جيداً ورائعاً، وآمل أن تقدّم المزيد من الأعمال الغنائية».
ويبدو أن صلح لطيفة وفلة سينتج عنه تعاون فني مشترك بينهما، حيث كشفت الفنانة التونسية عن نيتها في الغناء من ألحان فلة، وذلك-في حوارها لمجلة لها- حيث قالت: «تحدّثنا في الأمر، وأتمنى أن يتحقق ذلك».
اللافت أن نفس سهرة عيد الميلاد، انهت لطيفة خلافاتها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث انتشرت صوراً من أجواء الحفل، كشفت الانسجام الواضح بين النجمات الثلاث.
يُذكر أن فلة الجزائرية كانت قد هاجمت لطيفة من قبل واتهمتها بأنها هي من لفّقت لها قضية الآداب في مصر والتي بسببها مُنعت من دخول مصر منذ أكثر من 25 عاماً، فيما نفت لطيفة صحة هذه الاتهامات تماما، وقالت: «لست وزير الداخلية المصري لكي أسجن أحداً، إنما من يُقبض عليه في قضية الإخلال بالآداب العامة، فسيكون مصيره السجن، إذاً، لا دخل لي بسجن فلّة».
أما خلافات لطيفة وهيفاء فقد اشتعلت بعد أن هاجت الفنانة التونسية، النجمة اللبنانية أكثر من مرة ووصفتها بأنها ليست مغنية، وأنها فنانة استعراضية، في الوقت الذي سخرت هيفاء فيه من شعبية وجماهيرية لطيفة الضئيلة أمام نجوميتها وشهرتها والنجاح الذي حققته.
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