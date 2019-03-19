أبناء راغب علامة في وصلة «شقاوة» مع عمّهم.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داعب النجم اللبناني راغب علامة محبيه بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه نجليه «خالد ولؤي» مع شقيق السوبر ستار ومدير أعماله خضير علامة.

خضير ظهر في الفيديو يحمل «جيتار»، في الوقت الذي يمازح فيه الشابين، وكان لافتاً ارتدائهم ملابس بيضاء أنيقة، حيث ارفق راغب المقطع بتعليق أكد من خلاله على البيئة المبهجة التي يحاول أن يعيش فيها دائماً مع أسرته، حيث كتب: «ولا اهضم من هيك.. هيدا جونا.. اخي و اولادي».

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من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لاحياء حفل ضخم للجالية العربية في السويد، يوم 30 مارس المقبل، كما يجهز لحفل ضخم في برلين، يحييه في فندق تايتانيك، يوم 6 أبريل المقبل.

يُذكر أن راغب علامة كان قد طرح مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد، وقد اعتبر راغب علامة الكليب هدية منه للجمهور بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.