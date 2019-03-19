حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح.. قصة حب بدأت في الكويت

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري حمدي الميرغني تفاصيل قصة حبه لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، والتي توجت بالزواج.
حمدي قال، خلال استضافته مع إسراء في برنامج “واحد من الناس”: ” قصة الحب بيني وبين إسراء بدأت عندما كنا نعرض مسرح مصر في الكويت، فقد قربنا من بعض، وأعجبت بها”.
الفنان المصري أضاف إنه كانت تربطه علاقة صداقة بإسراء منذ فترة طويلة، فخشى أن يخبرها بحبه وترفض، وفي هذه الحالة كان سيخسر صداقتها أيضا، إلى أن تشجع وأخبرها بحبه، وتابع مازحا: “وأغمى عليها من السعادة”.
وكشفت إسراء إن والدتها كانت معترضة على زواجها من حمدي في البداية، وذلك نظرا لأنه عمله كممثل لا يضمن له الاستقرار، لكنها وافقت في النهاية، وأصبحت تحب حمدي بشدة.
وكان الفنان حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبدالفتاح قد احتفلا بزفافهما في شهر إبريل عام 2017، وأقاما حفل زفاف كبير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم نجوم “مسرح مصر”.
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