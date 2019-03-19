بسمة بوسيل في صورة نادرة مع والدها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
استعادت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل ذكرياتها مع والدها بصورة قديمة جمعتهما من طفولتها.
بسمة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي طفلة صغيرة مع والدها، وعلقت عليها بقولها: “أنا وبابا.. تعبير وجهي يكشف إني عندي رؤية.. ذكريات”.
جمهور الفنانة المعتزلة عبروا عن إعجابهم الشديد بالصورة، وأكدو أن ملامحها لم تتغير كثيرا، وأن الاختلاف الوحيد أن وجهها كان أكثر استدارة في طفولتها.
وكانت بسمة بوسيل قد فاجأت جمهورها مؤخرا بنشرها مقطع فيديو وهي تغني، وذلك بعد سنوات طويلة من اعتزالها الغناء.
الفنانة المغربية قامت خلال الفيديو بتحدي زوجها الفنان تامر حسني، حيث أعادت غناء أغنيته “ناسيني ليه”، بصوت شديد العزوبة، أثار إعجاب جمهورها بشدة.
بسمة أرفقت الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “من احلى الأغاني اللي حبيتها في حياتي”، ومازحت زوجها تامر حسني، بقولها: “عشان متسيبش المايك شغال و تمشي غنيتها انا”، وهو ما دفع جمهورها لمطالبتها بالعودة للغناء مجددا.
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