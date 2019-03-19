يسرا ومنى زكي والنجوم في عرض أزياء بدبي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك عدد من نجوم الفن والإعلام من مختلف الوطن العربي، في عرض أزياء دار كريستيان ديور، لمجموعة أزياء الربيع، والمقام فعالياته بدبي.
العرض تقدم فيه المصمّمة ماريا جراتسيا كيوري مجموعة الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين، إضافة الى عشرة تصاميم خاصّة بهذا العرض تحاكي من خلالها المرأة العربية.
وشارك في العرض الفنانة نيللي كريم، ويسرا، ومنى زكي، والفنان السوري عابد فهد، وزوجته الإعلامي زينة اليازجي، والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، وزوجها رجل الأعمال فريد رحمة، وكذلك الفنانة فاليري أبو شقرا، والإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال.
وكانت يسرا، قد أعلنت مؤخرًا خروجها من السباق الرمضاني المقبل، بعد ان تعاقدت على بطولة مسلسل “بيت العيلة”، مع الفنان خالد الصاوي.
وكان آخر أعمال الفنانة المصرية مسلسل “لدينا أقوال أخرى” وهو من بطولة شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمي، وهدى المفتي، تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.
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