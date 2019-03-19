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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده، لأزمة صحية شديدة مؤخرًا، ألزمتها الفراش لمدة أيام وطالبت جمهورها بالدعاء لها.
الإعلامية بوسي شلبي، نشرت فيديو لإحدى السهرات الفنية التي شاركت فيها فيفي عبده، وذلك بعد تعافيها من المرض وكان الفيديو بمثابة رد على الشائعات التي خرجت عن وفاتها مؤخرًا بعد تعرضها للازمة الصحية.
وكانت فيفي عبده، قد كشفت في تصريحات صحفية، أنها منزعجة للغاية من هذه الشائعة ولكنها قررت عدم الرد عليها حتى لا تعطي مروجيها أي أهمية وطلبت من ابنتيها أيضًا عدم التعليق على الشائعة .
وعلقت بوسي شلبي ، على الفيديو قائلة: «فيفي زي الفل وصحتها زي الفل وبكرة هاتكون معاكم لايف بحبك يا فوفا يا ملكة الطاقة الإيجابية».
وكانت فيفي قد أكدت من خلال حسابها على «إنستجرام» تحسن حالتها الصحية بشكل تدريجي قائلة: «الحمد لله رب العالمين أنا صحتي ابتدت تتحسن شوية وعاوزه اشكركم جدًا كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلي على حبكم واهتمامكم ليا وأنا أسفة لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللي جتلي.. بحبكم جدًا وربنا يخليكم ليا».
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لفيفي عبده بعد الأزمة الصحية وشائعة وفاتها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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