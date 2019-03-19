هنا الزاهد تكشف عن أغرب شيء جذب خطيبها أحمد فهمي إليها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد تفاصيل تعارفهما لأول مرة، مؤكدين أن إطلالاتهما الغريبة لعبت دورا مهما في هذا التعارف.

فهمي قال إن أول مرة يقابل هنا كانت خلال حضورهما العرض الخاص لفيلم “حرب كرموز”، وقد حضر العرض وهو مرتدي نظارة شمسية ليلا وذلك حتى يلفت الانتباه، مؤكدا أنه لم يلاحظ أحد سوى هنا، الذي سألته بتعجب عن أسباب ارتدائه النظارة الشمسية ليلا، فأخبرها أنه كان يريد أن يلفت الأنظار لكن لم يلاحظ أحد، مما أثار ضحكهما معا.

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أما عن اللقاء الثاني بينهما، فقد حدث بعد أن هاتف الفنان علي ربيع أحمد فهمي ودعاه للحضور إلى أحد الكافيهات، حيث كان يجلس مع كريم عفيفي وهنا الزاهد، فحضر فهمي مرتديا شورت وشبشب ليجد هنا مرتدية فستان سواريه لا يتناسب مع المكان على الإطلاق، فأكدت له هنا أنها ترتدي هذا الفستان لأنها كانت تصور أحد المشاهد به.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قد احتفلا بخطوبتهما مساء الأربعاء 15 أغسطس، بعد قصة حب قصيرة جمعتهما، وحضر الحفل والدة هنا شيرين المنزلاوي وطليقها الفنان طلعت زكريا وشقيقة هنا، وكذلك الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي، كما حضر والد العريس.