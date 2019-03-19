أبناء سلاف فواخرجي يفاجئونها باستقبال مختلف.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إلى دمشق بعد رحلة قصيرة سافرت فيها لأول مرة إلى إقليم كردستان العراق.

سلاف شاركت في ندوة فنية بمدينة أربيل، بعنوان «نحو دراما كوردية محترفة»، كما حلّت ضيفة في عدد من اللقاءات الإعلامية، وشاركت في عدد من المؤتمرات التي تهدف إلى نقل تجربة الدراما السورية لأربيل، كما أن النجمة السورية استغلت تواجدها لأول مرة في كردستان العراق، وزارت أهم معالمها السياحية، وحرصت على مشاركة متابعيها بصور من جولاتها المختلفة.

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اللافت كان الاستقبال الحار الذي وجدته الفنانة من نجليها «علي وحمزة» لحظة وصولها للمنزل، حيث زين الولدين المكان بلافتات تحمل عبارات أعربوا فيها عن اشتياقهما لوالدتهما، مرحبين بعودتها، وهي المفاجأة التي اسعدت الفنانة كثيراً، حيث نشرت فيديو، استعرضت فيه كواليس الاستقبال، معلقة عليه: «هيك كان احلى استقبال من علي وحمزة.. الله يحميلي ياكم... ويحمي كل ولاد العالم».

من ناحية أخرى، تنافس سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.