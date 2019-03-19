ياسمين رئيس ترد على منتقديها بفيديو مع طفلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أصبح إخفاء وجه الفنانين لأطفالهم تقليد يتبعه العدد الأكبر منهم، مبررين ذلك بأن نشر صوره في هذا التوقيت يعد انتهاك لحقوقه.

الفنانة المصرية ياسمين رئيس نشرت مؤخرا صورة لها مع نجها الوحيد سليم، حرصت فيها على إخفاء وجه طفلها كعادتها، ولكنها فوجئت بعدد كبير من تعليقات الجمهور التي هاجمتها.

ياسمين قررت أن ترد على كل منتقدها، وقالت في رسالة لها: «كلامى للى مش عاجبه إنى منزلة فيديو ابنى وشه مش باين لو مش عاجبك دورى وشك الناحية التانية ومتدخليش تتفرجى على الفيديو وتفقعى مراراتك وتفقعينا معاكى».

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الفنانة المصرية أضافت مؤكدة أنها حرة في تصرفاتها، وأنها ليست مطالبة بأخذ رأي أحد فيما تفعله، وأن من لا يعجبه تصرفها من حقه ألا يتابعها.

ياسمين رئيس متزوجة من المخرج المصري هادي الباجوري، ولديها منه ابن واحد اسمه سليم، وتعيش حياة مستقرة.

الفنانة الشابة تعاقدت مؤخرا على فيلم «لص بغداد»، مع الفنان محمد عادل إمام وصلاح عبدالله، وغيرت من شكلها ولن شعرها استعدادا لدورها الجديد.