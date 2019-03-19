رحلة ملايين “بدنا نولع الجو” لـ نانسي عجرم مستمرة!

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاح أغنية “بدنا نولع الجو” التي طرحتها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وحقق فيديو كليب الأغنية رقمًا إلكترونيًا قياسيًا حيث تخطى الـ35 مليون مشاهدة عبر قناة نانسي الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. هذا ويحقق كليب أغنية “الحب زي الوتر” الذي أطلقته نانسي الشهر الماضي نجاحًا لافتًا ونسب مشاهدة مرتفعة. تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت العمل على ألبومها الجديد والمنتظر من قبل الملايين من محبّيها في الوطن العربي والعالم. Advertisements لمشاهدة فيديو كليب “بدنا نولع الجو”:

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