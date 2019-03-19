موري حاتم يجتاز المرحلة الثانية من The Voice كندا

متابعة بتجـــــــــــــرد: نجح الفنان الشاب موري حاتم بإجتياز مرحلة المواجهة أي المرحلة الثانية من برنامج“The Voice” بنسخته الكندية. وقد زفّ موري حاتم الخبر السارّ إلى جميع محبّيه في الوطن العربي بنشر فيديو من الحلقة عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام. وعلّق موري حاتم قائلاً “سعيد جداً ان الفنانة لارا فابيان اختارتني من جديد لأكمل في المسابقة. شكراً لكلّ شخص دعمني من قلبه، أحبكم“.

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