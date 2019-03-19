صورة كايت “المحرجة” تغضب الأمير والملكة

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرضت الدوقة كايت ميدلتون لموقف محرج وصعب بعد انتشار صورة قديمة لها مع اصدقائها، حيث بدت فيها بحالة سيئة وبملابس لا تناسب مكانتها في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من أنها تشتهر بأسلوبها الراقي في التعامل واختيارها المميز للأزياء، إلا أن صحيفة Daily Express البريطانية نشرت لها صورة قديمة بحالة وصفتها بالـ “محرجة”، والتي أثارت ضجة كبيرة في القصر الملكي وأدت إلى غضب الأمير وليام والملكة اليزابيث.