حرب عراقية ضدّ كاظم الساهر.. فما سببها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الشاعر عمر السراي نص البيان الصادر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، والذي تضمن في مضمونه اعتراضاً على ترشيح أغنية “سلام عليك” للفنان كاظم الساهر لتصبح النسيد الوطني العراقي، معتبرين أنّ في هذا الأمر تعدّياً على تاريخ الأدب العراقي، ومؤكداً أنّ الاتحاد كان قد رشح قصيدة الجواهري: “سلام على هضبات العراق وشطّيه والجرف والمنحنى”.
وأشار البيان الى أنّ كلمات “سلام عليك” بسيطة لا تليق بقامة الأدب العراقي الذي أنجب المتنبي والجواهري والسيّاب ومئات الأسماء الرنانة، ولحنها مقتبس من نشيد الجمهورية الأولى للمؤلف الموسيقي العراقي لويس زنبقة.
ودعا البيان إلى ضرورة الالتفات إلى أنّ “النشيد الوطني يمثل رمزاً محاطًا بهالة من القدسية، طالبًا من الجهات المعنية بالأمر الحذر أثناء اختيار النشيد الوطني.
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