يوسف تشيم يحتفل بعيد ميلاد حبيبته أوزجي أوزكابلان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل النجم التركي يوسف تشيم بعيد ميلاد حبيبته اوزجي اوزكابلان الـ 30، حيث فاجأ حبيبته بإقامة الحفل في احد الكافيهات بحضور عدد من الأصدقاء.

وظهر الثنائي في الصور المتداولة من عيد الميلاد بإطلالات كاجوال، إذ ارتدى تشيم بنطلون جينز باللون الرمادي وتيشيرت أبيض ووضع قبعة على رأسه، فيما ظهرت حبيبته بإطلالة سوداء بالكامل مُرتدية توب وبنطلون جينز، وانتعلت بقدميها بوت عالي، كما اظهرت الصور قالب الحلوى الذي اختاره النجم التركي وبعض الزينة الخاصة.

ويأتي احتفال تشيم بالنجمة أوزكابلان بعد فترة قصيرة من إعلانه عن قصة حبهما، والتي كان قد كشف عنها عند إجابته لأحد الصحافيين والذين رصدوهما سويًا في أحد المولات التجارية.

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يُشار إلى أن تشيم كان قد انفصل عن النجمة التركية ديميت أوزدمير بعد قصة حب طويلة جمعتهما لسنوات كانت قد بدأت خلال تصويرهما المسلسل الشهير "رائحة الفراولة" أو "صدفة"، ولم يكشف أي منهما عن أسباب الانفصال إلا أن عدد من المواقع تداولت أن الغيرة هي السبب.

وبعد انفصالهما، خاضت أوزدمير تجربتين فاشلتين إلا أن تشيم ابتعدت عن العلاقات لفترة ليعلن مؤخرًا عن علاقته الجديدة، في الوقت الذي كشفت فيه ديميت عن أنها لا تعيش أي قصة في الوقت الحالي بالرغم من الإشاعات الكثيرة حول علاقة تجمعها بالفنان الشاب جان يمان والذي يشاركها بطولة مسلسل الطائر المبكر.