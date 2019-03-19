صورة لجين عمران تثير تساؤلات الجمهور حول كمية عمليات التجميل التي أجرتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بديهية للإعلامية السعودية لجين عمران، أثناء حضورها إحدى المناسبات وعلى يمينها تقف صديقتها "مروج".

في الصورة، ظهرت لجين بملامح مختلفة تمامًا عن شكلها الحالي؛ ما سلط الضوء على موضوع خضوعها للكثير من عمليات التجميل، وعدم تطابق شكلها الحالي مع الصور المتداولة في المواقع وعلى صفحتها.

وظهرت لجين في الصورة بخدود وشفاه مُنتفخة للغاية، وذقن مشدود وفك محقون؛ الأمر الذي جعل عددًا كبيرًا من متابعيها وجمهورها يؤكدون بأنها قد خضعت للعديد من عمليات الشد والنفخ مؤخرًا.

يُذكر أن لُجين عمران البالغة من العمر 39 سنة قد اعترفت مؤخرًا أثناء ظهورها مع الإعلامية السعودية "سارة دندراوي" بأنها أجرت عملية تجميل في أنفها، وحقنت شفاهها، نافيًة قيامها بأية عمليات جراحية لنحت الجسم أو ما شابه ذلك.