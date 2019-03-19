حلا شيحة تنشر صورتها بالحجاب.. وتصرّح: مفاجأة حلوة لجمهوري!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة، العائدة حديثًا من الاعتزال، متابعيها بنشر صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب عبر إنستغرام.
وأوضحت شيحة، أن الصورة من كواليس تصوير دورها في مسلسل زلزال، الذي تشارك في بطولته الفنان محمد رمضان.
وأرفقت حلا الصورة بتعليق قالت فيه: "صافيا.. اسمي في مسلسل زلزال رمضان 2019.. مفاجأة حلوة لجمهوري".
يذكر أن حلا شيحة أعلنت في أغسطس 2018 خبر خلعها للحجاب، وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا، وأكدت مشاركتها في مسلسل محمد رمضان، وذلك بعد قرار كانت قد اتخذته باعتزال الفن وارتداء النقاب، عقب طلاقها من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل، وزواجها من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات.
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