"آكون" يلتقي بعشاقه في المملكة العربية السعودية بعد أيام

يلتقى الفنان العالمي آكون، بجمهوره في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الشرقية، وذلك يوم الجمعة، 22 مارس، في منتزه لايف بارك، الدمام، المنطقة الشرقية بالسعودية.

يشار إلي إن آكون (العمر 45 سنة)، أو أليون ثيام مغنى راب، وكاتب أغاني، وهو رجل أعمال أمريكي الجنسية وسنغالى الأصل.

يذكر أن موسم الشرقية 2019، يعد أوّل موسم من مواسم المملكة، والتي تشكل حدثاً هاماً فى تاريخ المنطقة؛ فمن خلاله سيتم التركيز على إبراز البعد الثقافي للطاقة في المنطقة الشرقية عبر تقديم تجارب تتسم بالإبداع، كما سيتم تسليط الضوء على الأماكن التاريخية والتراثية كواحة الأحساء، التي تم تسجيلها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو واختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.

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