فيلم Captain Marvel يحقق 761 مليون دولار فى 10 أيام

القاهرة - لايف ستايل
حقق فيلم Captain Marvel إيرادات وصلت إلى 761 مليون دولار، منذ طرحه يوم 8 مارس الجاري في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 267 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و495 مليون دولار حول العالم.
الفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.
فيلم Captain Marvel تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال في الكون عند اكتشاف وجود كوكب الأرض في منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.
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