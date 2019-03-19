البطل الشعبي صاحب القوة الجسمانية يعود إلى دراما رمضان 2019

تعود شخصية البطل الشعبي في مسلسلات رمضان المقبل، من خلال مجموعة من الأعمال منها "هوجان" و"لمس أكتاف" و"أبو جبل"، ويقوم بهذه الأعمال مجموعة من النجوم، الذين تصدروا أفيشات الأعمال الدرامية وهم يمارسون الرياضات العنيفة، وفي هذا التقرير نرصد أبرز هذه الأعمال.

"هوجان" هو أول مسلسل تم تصويره لرمضان المقبل، من بطولة الفنان الشاب محمد عادل إمام، والذي يقدم فيه دور شاب يمتلك قوة خارقة يحاول أن يستغلها في الخير، وبخاصة أن أهل الحي الشعبي الذي يسكن فيه يشجعونه على ذلك، وبالفعل يخوض مجموعة من المواقف والمعارك التي ينتصر فيها حتى النهاية.

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أما العمل الثاني فهو "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، والذي يقوم بدور مصارع يعشق هذه اللعبة، ويخوض في سبيل ذلك مجموعة من المعارك، واستعان فريق العمل بالمصارع المصري العالمي كرم جابر، الحائز على أولمبياد 2004 لتقديم فنيات لعبة المصارعة الرومانية في العمل .

ويأتي العمل الثالث لمصطفى شعبان وهو مسلسل "أبو جبل"، ويقوم فيه بتقديم دور ملاكم يقوم بخوض العديد من المباريات التي ينتصر فيها بعد أن تتغير حياته بسبب بعض المواقف التي يتعرض لها.

وتؤكد هذه الأعمال اختلاف البطل الشعبي في الدراما عن فترة الثمانينات والسبعينات، فقد كان يقوم البطل الشعبي بأخذ حقوقه وحقوق المظلومين بذكاء عقله وليس بقوة جسده، وظهر ذلك في مسلسل "علي الزيبق" الذي قدمه فاروق الفيشاوي في فترة الثمانيات، وقبله كانت مسلسلات متنوعة منها "أحلام الفتى الطائر" لعادل إمام، ثم مسلسل "وتمضي الأحداث عاصفة"، وكلها أعمال أختلف فيها دور البطل منها داع للحق ومنها لص ومنها ضابط شرطة، وكان المشاهد في هذه الأعمال يفكر مع بطل الحلقات في كيفية التغلب على المصاعب التي تواجهه، أما الآن فأصبح الحق يأتي بالقوة الجسمانية في الأعمال الدرامية ولكن يبقى وجود عامل مشترك بين تطور الدراما وهي وجود بطل شعبي يدافع عن حق المظلوم.

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