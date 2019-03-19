شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحا تفتح التعليقات على صورها.. تعرف على صاحب أول تعليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة حلا شيحا، فتح التعليقات على صورها عبر حسابها على "إنستجرام" بعد فترة طويلة من غلقها منذ إعلانها خلع الحجاب فى أغسطس الماضى.

وقالت حلا شيحا: "فتحت الكومنتات على صفحتى ومش حقفلها تانى.. عايزة مشاركتكم وآرائكم".



حلا شيحا

وفور فتح حلا للتعليقات على صورة نشرتها من كواليس مسلسل زلزال، وكان أول تعليق من شقيقتها رشا، قالت فيه: "Can't wait"، فيما كان التعليق الثانى "جميلة الوجة والقلب"، بينما كان هناك تعليقات أخرى تسألها عن شخصيتها فى مسلسل زلزال.

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حلا شيحا

تواصل الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحا، تصوير دورها فى مسلسل "زلزال" أمام النجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2019.

وتؤدى حلا فى المسلسل شخصية "صافية" الفتاة الشعبية التى تملك عربة فول داخل موقف ميكروباصات، ويقع فى حبها بطل العمل محمد رمضان وتتصاعد الأحداث فى إطار شعبى.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.