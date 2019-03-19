- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "هما قصدهم ايه؟".. بسمة وهبى لـ"دينا" من السعودية: "مبروك يا عروسة النيل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد رؤية هذه الصورة والتعليق الخاص بها، سوف تصاب بالدهشة مها لتجد نفسك تسأل: "هى تقصد ايه"، حيث نشرت الإعلامية بسمة وهبى المتواجدة حاليا فى السعودية بسبب زفاف نجلها صورة من منزلها تجمعها بالفنانة دينا التى تتواجد هى الأخرى فى المملكة لأداء مراسم العمرة.
وتظهر الإعلامية بسمة وهبى وهى تشير على خاتم ترتديه الفنانة دينا فى يدها اليسرى لتعليق عليها قائلة: "ألف مبروك يا دينا.. جيتى لبيته فكرمك وأهداكى هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونورتى جدة ونورتى بيتى.. ومبروك مبروك مبروك يا عروسة النيل".
صورة تجمع الإعلامية بسمة وهبى والفنانة دينا تثير التساؤلات
وكانت الفنانة دينا نشرت العديد من الصور خلال أداءها مناسك العمرة فى السعودية، حيث ظهرت وهى ترتدى عباءة لونها أسمر وعليها شال أخضر، قبل أن تظهر وهى ترتدى ملابس بيضاء.
وتغيب الراقصة دينا هذا العام عن دراما رمضان، وكان آخر أعمالها مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان وتم عرضه رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض وإخراج ياسر سامى.
كانت هذه تفاصيل خبر "هما قصدهم ايه؟".. بسمة وهبى لـ"دينا" من السعودية: "مبروك يا عروسة النيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.