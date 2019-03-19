شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا دعم الفنان صلاح عبد الله زميله أشرف زكى قبل انتخابات نقابة الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان القدير صلاح عبد الله، دعمه للفنان أشرف زكى، قبل انتخابات نقابة المهن التمثيلية، المقرر اجراءها الجمعة المقبل.

وقال عبد الله: "صاحبنا حبيبنا نقيبنا.. التلات كلمات دول فى أى ترتيب ليهم هيكونوا جملة مفيدة جداً معناها (أشرف زكى).. مبروك علينا يا أشرف".

وتجرى الانتخابات لاختيار النقيب و6 من مجلس إدارة النقابة، هم الفنانون إيهاب فهمى، سامى مغاورى، أشرف طلبة، عفاف رشاد، محسن منصور وسامح بسيونى، بينما قرر عدد من الفنانين الترشح وهم الفنانة نهال عنبر، الفنانة نجلاء شعير، الفنان محسن صبرى، الفنان الشاب محمد نبيل منيب، الفنان سامى نوار والفنانة سميحة عبدالهادى.

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وكان الفنان أشرف زكى، دعا جميع الفنانين، أعضاء نقابة المهن التمثيلية للمشاركة فى انتخابات التجديد للنقابة، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مارس، التى ستقام داخل نادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، مؤكدا أنها عرس ديمقراطى ولابد أن جميع الفنانين يشاركون فيها من أجل اختيار نقيبهم الذى يمثلهم فى كافة شئونهم.

وأضاف زكى، من خلال تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن كل فنان لابد أن يعبر عن رأيه وتكون انتخابات الممثلين نموذجا جيدا على كافة المستويات.