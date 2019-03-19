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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد بروس ويلز..عاكس ناهد السباعي وكاد باسم سمرة أن يضربه بسببها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم نجم هوليود بروس ويلز بعيد ميلاده وسط احتفاء محبيه من مختلف البلدان فى العالم بعدما اشتهر بتقديم كافة ألوان التمثيل خلال مشواره حيث حظي فيه بأدوار غاية فى التميز يحفظها عشاقه عن ظهر قلب، وما لا يعرف عنه هو ما قام به بشأن فنانة مصرية سبق له معاكستها أثناء أحد المهرجانات العالمية مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض فيها إلى القصة كاملة.
نتحدث عن الفنانة ناهد السباعي والتي شاركت فى مهرجان "كان" ضمن فريق عمل فيلم "بعد الموقعة" الذى شارك خلال فعاليات المهرجان آنذاك ونال إعجاب الموجودين فى المهرجان ومنهم النجم بروس ويلز.
وقتها لم تتخيل ناهد أنها ستصبح محل إعجاب من قبل بروس ويلز الذى قام بمعاكستها عن طريق الغمز لها من خلال نظرات لم يمنعه من القيام بها وجود نجم مصري آخر فى المهرجان بجوار ناهد هو باسم سمرة الذى ما ان شاهد الأمر حتي استفزه بشدة وكاد أن يتسبب الأمر فى مشكلة فى المهرجان إلا أن ناهد هدأته.
ناهد السباعي لم تتوقف عند ذلك وإنما حكت أثناء استضافتها قبل سنوات مع الإعلامية هالة سرحان أنها ذهبت بعد ذلك إلى بروس ويلز بغرض أن تعزمه على عرض الفيلم فى اليوم التالي ثم غادرت.
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