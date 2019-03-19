شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى العسال يطرح برومو "اشبع منها" مع وفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى العسال، برومو أغنيته الجديدة "اشبع منها" على "يوتيوب" والتي تشارك فيه النجمة وفاء عامر مع نجلها عمر بالأداء التمثيلى، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومن المقرر أن يتم طرحها على الفضائيات خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر تصور وفاء عامر دورها فى مسلسل "حكايتى" المقرر عرضه فى شهر رمضان، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش.