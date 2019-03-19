شكرا لقرائتكم خبر عن هى تقصد ايه بالقلبين السود؟.. سميرة سعيد مع نمر فى أحدث "فوتوسيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الديفا سميرة سعيد، فى صورة جديدة وبجوارها "نمر" فى أحدث جلسة تصوير لها، ارتدت خلاله فستان أسود اللون، مصحوبة بإيموجى "قلبين سود".

الديفا ظهرت متألقة وهى ترتدى الفستان الأسود اللون، وبجوارها النمر لكن يبدو أنه تم تخديره جيدا، حتى لا تصاب بالأذى.

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الديفا سميرة سعيد

يذكر أن سميرة سعيد، تستعد حاليا لتسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى لم يحدد اسمه بعد، تعود من خلاله للساحة الغنائية وتحديا منذ 3 سنوات لآخر ألبوماتها "عايزة أعيش".



سميرة سعيد

3 سنوات وأكثر مرت منذ إطلاق الديفا سميرة سعيد لآخر ألبوماتها "عايزة أعيش"، ويبدو أن طيلة الانتظار هذه قد شارفت على الانتهاء، مع وضع الديفا المغربية حاليًا لمساتها الأخيرة على مشروع ألبومها الجديد، والمقرر أن يتضمن "توليفة" موسيقية تظهر خلالها بشكل مغاير عن المعتاد، مع اتجاهها للون موسيقى لم تألفه كثيرًا، وهو الراب فى أغنية من أغنياته.