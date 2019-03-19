رغم تخطيه الـ 70..ارنولد شوارزينجر يستمتع بقيادة العجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تخطي النجم العالمي ارنولد شوارزينجر السبعين من عمره حيث يبلغ من العمر تحديداً 71 عاماً إلا أنه لا زال يواصل الاستمتاع بحياته بشتي الطرق الممكنة مثلما ظهر خلال الصور التى رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي أثناء تجوله فى شوارع استراليا وهو يقود العجلة.
موقع الديلي ميل البريطاني بدوره تطرق إلى تلك الصور حين أكد أن النجم العالمي الذى يحظي بجماهيرية عريضة فى العالم لا زال يحاول الحفاظ على لياقته دائماً للظهور بأفضل صحة ممكنة، وبالتالى يصطحب العجلة معه أثناء السير فى شوارع استراليا وهو فى طريقه إلى الجيم من أجل التدرب.
جدير بالذكر أن ارنولد أسعد جمهوره ومحبيه مؤخراً بإعلانه عن قرب عودة شخصية المحارب كونان الذي لعبها بفترة الثمانينيات من القرن الماضى وحقق بها نجاحا كبيرا في هوليوود حين صرح بأن السيناريو اقترب من الانتهاء.
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