فيديو وصور.. نجوى إبراهيم مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة قبل حفل الملتقى العربى الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، تشارك غداً الأربعاء فى حفل الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي القدرات الخاصة "هدف واحد .. حلم واحد"، المقام على مسرح الجلاء، وينطلق فى تمام الثامنة مساء، وسيتم نقله على الهواء مباشرة.
وانشغلت نجوى إبراهيم خلال الفترة الماضية بعمل بروفات مع عدد من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لاسيما وأنها ستشاركهم الغناء فى أوبريت بعنوان "حلم الصبية"، ومن المقرر أن يبدأ الملتقى من 20 مارس حتى 27 من الشهر الجارى.
الحفل من تنظيم الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك فيه الفنان إيمان البحر الدرويش بعدد من الأغاني الوطنية، بجانب تقديم أوبريت "حلم الصبية"، ومن إخراج الفنان شريف صبحى وتدريب حسن شحاتة، وعرض لأوركسترا الشباب والرياضة.
نجوى ابراهيم
نجوى ابراهيم مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة
نجوى ابراهيم مع طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة
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