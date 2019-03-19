صورة.. حمدي المرغني ورامز أمير في كواليس "حملة فرعون"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان الشاب رامز أمير صورة بصحبة الفنان حمدي المرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "حملة فرعون".
فيلم "حملة فرعون" تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب "يحيى" الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.
فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكي.
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