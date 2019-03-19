فيديو| باسكال مشعلاني تطرح أحدث أغانيها "اتعذبت كفايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، أمس الاثنين، أحدث أغانيها "اتعذبت كفايا" باللهجة المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب". ونشرت باسكال الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت "اتعذبت كفايا.. خبروني أراءكم". أغنية "اتعذبت كفايا" ألحان محمد الرفاعي، توزيع عادل عايش، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز. يذكر أن آخر أعمال الفنانة باسكال أغنية "بخاف أعشقك" من كلمات مارون روحانا، وإخراج فادي حداد.

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