محمد رمضان يعلن عن فيلم جديد ويطرح أغنية خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، عن تعاقده على فيلم جديد مع المنتج سيف عريبي.

ونشر "رمضان" صورة مع سيف عريبي وعلق: "وقّعت فيلمًا مع شركة مقام لصاحبها المنتج سيف عريبي، وفي هذا الفيلم مفاجأة لأول مرة في فيلم عربي، التفاصيل كاملة غداً".

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كما كشف أنه سيطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "فيروس"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، خلال ساعات، وأضاف: "انتظروا أغنية virus في خلال ساعات على قناتي الرسمية على Youtube".

يذكر أن محمد رمضان يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة حلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وهنادي مهنى.