بعد حفله الأخير.. الجسمي يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان حسين الجسمي رسالة لجمهوره بعد حفله الأخير في حفل افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 في دولة الإمارات. ونشر"الجسمي" صورة من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النجاح أنتم". يذكر أن الفنان حسين الجسمي طرح أمس أغنية "باقي فرح"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار دكتور طلال، وتوزيع زيد عادل.

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