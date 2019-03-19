أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل مؤخراً من خلال اعتمادها على الملابس الجريئة والكاشفة والاكسسوارات الثمينة. وبعد الانتقادات التي طالتها مؤخراً بسبب الجمبسوت الضيق باللون الذهبي، استعرضت شمس أخيراً إطلالتها لحفلها، حيث ارتدت فستاناً أسود قصير وناعم ونسقت معه حذاء عال ذهبي اللون مع أحجار ضخمة باللون الأحمر. وبدت الفنانة الكويتية وهي تضحك في المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض الحذاء الذي قيل أنه مصنوع من الذهب الخالص والأحجار التي تزينه هي أيضاً ثمينة وتدخل في المصوغات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد فستانها الفاضح .. شاهد: شمس تحدث ضجة بحذائها المصنوع من الذهب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.