احتفل الفنان عبدالإله السناني، أمس الاثنين، بتخرج ابنته من كلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم، معبرًا عن سعادته بهذا الحدث المهم بالنسبة له.
ونشر “السناني” على حسابه في “تويتر” مجموعة صور من حفل التخرج، الذي ألقى كلمة فيه، وكتب عليها: “كم تشرفت كوني صوت لأولياء الأمور في الحفل البهيج وفلذات الأكباد تتوشح بوشاح التخرج”.
وأضاف: “هنيئا لنا بدفعة مستنيرة من طبيبات وأطباء الأسنان تتخرج فيزدان عقد السعادة في الوطن.. شكرًا جامعة رياض العلم وألف مبروك لكل أولياء الأمور والخريجين”.
من جانبه، هنأ الفنان ناصر القصبي، الفنان عبدالإله السناني، وابنته يارا، على طريقته الخاصة، ونشر صورة تجمعه مع الابنة يارا، وهي صغيرة.
وعلق “القصبي” على الصورة، بقوله: “هذه الصغيرة الجميلة (يارا) بنت عبدالإلة السناني، البارحة كان يوم تخرجها طبيبة أسنان، مبروك يا بنتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الفنان عبدالإله السناني يحتفل بتخرج ابنته طبيبة أسنان.. وناصر القصبي يهنئ بصورة مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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