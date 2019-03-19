ياسمين علي تلتقي جمهورها على مسرح البروج

تستعد الفنانة ياسمين علي لإحياء حفل غنائي، وذلك على مسرح ساقية الصاوي الجديد "البروج" بجوار المركز الطبي العالمي. يقام الحفل يوم الجمعة، 5 إبريل المقبل، وتراوحت أسعار التذاكر إلى3 فئات: وتراوحت أسعار التذاكر إلى3 فئات: الفئة الأولى بقيمة 80 جنيهًا الفئة الثانية بقيمة 100 جنيه Advertisements الفئة الثالثة بقيمة 120 جنيهًا يذكر أن آخر حفلات ياسمين الغنائية كانت ضمن احتفالات وزارة البترول، وقدمت فيها مجموعة من أغنياتها الخاصة، ومنها "اتفائلوا بالخير، ياحب زمان" إضافة إلى بعض الأغنيات الكلاسيكية القديمة التي تقدمها بطريقتها الخاصة.

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