أحمد جمال يحتفل بعيد الأم في جامعة القاهرة

أعلن الفنان أحمد جمال، عن حفله الغنائي القادم على أرض جامعة القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وروّج جمال لحفله قائلاً:" إلى طلاب و طالبات جامعة القاهرة: انتظروني يوم الأربعاء القادم ٢٠ مارس في حفل عيد الأم في قاعة الحفلات الكبرى بالجامعة". القاهرة: انتظروني يوم الأربعاء القادم ٢٠ مارس في حفل عيد الأم في قاعة الحفلات الكبرى بالجامعة". يذكر أن آخر حفلات جمال الغنائية كانت في العاصمة الفرنسية باريس، بإحياء ذكرى العندليب عبدالحليم حافظ، حضر الحفل مجموعة كبيرة من الجاليات العربية في فرنسا الذين استمتعوا بما قدمه جمال من كلاسيكيات العندليب.

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