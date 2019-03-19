أعلن الفنان أحمد جمال، عن حفله الغنائي القادم على أرض جامعة القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وروّج جمال لحفله قائلاً:" إلى طلاب و طالبات جامعةالقاهرة: انتظروني يوم الأربعاء القادم ٢٠ مارس في حفل عيد الأم في قاعة الحفلات الكبرى بالجامعة".
يذكر أن آخر حفلات جمال الغنائية كانت في العاصمة
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد جمال يحتفل بعيد الأم في جامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.